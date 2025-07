Napoli, oggi le visite di Lucca. Si lavora per il via libera anche per Beukema

Il Napoli potrebbe far svolgere a entrambi le visite mediche nel pomeriggio

Il Napoli si prepara ad accogliere Lorenzo Lucca e Sam Beukema.

L’attaccante in arrivo dall’Udinese svolgerà le visite mediche a Roma già nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 luglio. In serata poi raggiungerà la squadra in ritiro a Dimaro.

Ma gli azzurri stanno velocizzando lo scambio di documenti per Beukema, per ottenere al più presto il via libera anche per l’olandese.

Anche per lui le visite mediche dovrebbero tenersi nel pomeriggio. In questo caso, anche lui potrebbe viaggiare per Dimaro già in serata.