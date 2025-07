Napoli, è il giorno di Lucca | LIVE

Il Napoli si prepara ad accogliere Lucca e Beukema: tutti gli aggiornamenti di giornata LIVE

10:58 – Lucca in partenza per iniziare la sua nuova avventura. Queste le sue prime parole: “Pronto a cominciare, un saluto ai tifosi“.

Napoli, si attendono Lucca e Beukema

Giornata di nuovi arrivi in casa Napoli, che sta per accogliere Lorenzo Lucca e Sam Beukema. Per il primo sono confermate le visite mediche a Roma nel pomeriggio di oggi. Ma anche per l’olandese il momento delle visite potrebbe essere oggi e gli azzurri stanno lavorando per ottenere il via libera anche per lui.

Nel caso in cui entrambi dovessero svolgerle già oggi, raggiungerebbero insieme già in serata la squadra in ritiro a Dimaro.