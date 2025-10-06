Napoli, Lobotka non convocato dalla Slovacchia: il comunicato

Anche Stanislav Lobotka si è fermato per infortunio: il centrocampista del Napoli non è stato convocato dalla Slovacchia

Il Napoli sta facendo i conti con alcuni infortuni, e diversi giocatori non prenderanno parte ai rispettivi raduni con le proprie nazionali.

Dopo Milinkovic-Savic, escluso dalla lista dei convocati della Serbia, anche Stanislav Lobotka dovrà saltare le partite in programma con la sua Slovacchia.

La nazionale allenata da Calzona, infatti, ha comunicato la decisione di non convocare il centrocampista azzurro. Durante il match contro il Genoa, infatti, Lobotka si è fermato poco prima della fine del primo tempo per infortunio.

Contro i rossoblù, anche Matteo Politano è stato costretto al cambio, e nemmeno lui prenderà parte al ritiro della Nazionale: al suo posto Gattuso ha convocato Spinazzola.

Slovacchia, il comunicato su Lobotka

“Stanislav Lobotka non sarà disponibile per le doppie partite in Irlanda del Nord e contro il Lussemburgo a causa di un infortunio“.