Napoli, gli esiti degli esami di Lobotka e Politano: c’è lesione per entrambi
Usciti durante Napoli-Genoa per infortunio, Stanislav Lobotka e Matteo Politano si sono sottoposti a esami strumentali
Arrivano brutte notizie per Antonio Conte, che nelle prossime settimane dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka e Matteo Politano.
I due giocatori, usciti entrambi anzitempo nel match contro il Genoa, si sono sottoposti nella giornata di oggi a esami strumentali.
Per l’esterno offensivo italiano si tratta di una lesione distrattiva al gluteo destro. Per il centrocampista slovcco, invece, di una lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra.
Entrambi i giocatori sono stati così costretti a rinunciare al ritiro e alle partite di qualificazione ai prossimi Mondiali con le rispettive nazionali.