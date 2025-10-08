Questo sito contribuisce all'audience di

Napoli, gli esiti degli esami di Lobotka e Politano: c’è lesione per entrambi

Redazione 8 Ottobre 2025
Stanislav Lobotka con la maglia del Napoli (Imago)

Usciti durante Napoli-Genoa per infortunio, Stanislav Lobotka e Matteo Politano si sono sottoposti a esami strumentali

Arrivano brutte notizie per Antonio Conte, che nelle prossime settimane dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka e Matteo Politano.

I due giocatori, usciti entrambi anzitempo nel match contro il Genoa, si sono sottoposti nella giornata di oggi a esami strumentali.

Per l’esterno offensivo italiano si tratta di una lesione distrattiva al gluteo destro. Per il centrocampista slovcco, invece, di una lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra.

Entrambi i giocatori sono stati così costretti a rinunciare al ritiro e alle partite di qualificazione ai prossimi Mondiali con le rispettive nazionali.