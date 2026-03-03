Napoli, fastidio muscolare per Lobotka: fortemente a rischio per la sfida contro il Torino
Neanche il tempo di gioire per il rientro in gruppo di Kevin De Bruyne dopo 4 mesi, che il Napoli deve fare i conti con l’ennesimo stop stagionale.
Come riportato da Francesco Modugno di Sky Sport, infatti, Stanislav Lobotka ha riportato un fastidio muscolare che lo mette fortemente a rischio per la sfida contro il Torino in programma venerdì sera.
Quello rimediato dal centrocampista slovacco è solo l’ultimo della lunga lista di problemi muscolari che ha falcidiato la squadra di Antonio Conte in questa stagione, condizionandone anche una grossa fetta.
Le condizioni di Lobotka andranno dunque monitorare di giorno in giorno, per capire prima di tutto se sarà a disposizione per la partita contro il Toro che apre la 28ª giornata di Serie A.