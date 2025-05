Il Napoli ha dato aggiornamenti riguardo le condizioni di Stanislav Lobotka, che era uscito dal campo per un infortunio contro il Lecce

Il Napoli di Antonio Conte sta continuando il suo straordinario percorso in Serie A. Nella 35ª giornata, che ha visto gli azzurri vincere in trasferta contro il Lecce, Lobotka era stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco.

Per il centrocampista si era trattato di un problema alla caviglia, che non gli aveva permesso di continuare la gara.

Nella giornata di martedì 6 maggio è arrivo il comunicato da parte del club primo in classifica in campionato sulle condizioni del suo giocatore.

Si tratta di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Restano da capire i tempi di recupero, con il Napoli che sarà impegnato domenica 11 maggio alle 20:45 in casa contro il Genoa.

Napoli, il comunicato sull’infortunio di Lobotka

Queste le parole diffuse dal club azzurro sui propri canali circa l’infortunio riportato dallo slovacco: “Stanislav Lobotka si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia destra“.

Napoli che ha inoltre fatto sapere come “il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo“, per cercare di tornare a disposizione per le ultime tre gare di campionato, che vedrà i suoi cercare di difendere i tre punti di vantaggio accumulati sull’Inter.