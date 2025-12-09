Il Napoli ha ufficializzato un cambio alla lista per la Champions League: Lukaku prende il posto di De Bruyne

Dopo quasi 4 mesi di attesa, il ritorno di Romelu Lukaku sembra essere ormai alle porte. L’attaccante belga è stato inserito in lista per la Champions League al posto di Kevin De Bruyne.

Il Napoli e Antonio Conte sperano di avere a disposizione il belga il prima possibile. Dopo la lesione di alto grado rimediata in estate, oggi Lukaku è tornato per la prima volta in campo.

Non è stato un ritorno in gruppo ma ha iniziato a svolgere lavoro differenziato e ora il ritorno sembra essere vicino.

Il giocatore sarà convocabile in Champions League già dalla partita di domani. Esce dalla lista invece Kevin De Bruyne ancora alle prese con l’infortunio che lo terrà fuori almeno fino a febbraio.

Napoli la lista per la Champions League

Ecco di seguito la lista aggiornata per la Champions League con Lukaku al posto di De Bruyne.

Contini, Ferrante, Milinkovic-Savic; Gutierrez, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera, Di Lorenzo, Beukema, Spinazzola; Gilmour, McTominay, Elmas, Lobotka, Anguissa; Neres, Lukaku, Hojlund, Politano, Vergara, Lucca, Lang, Ambrosino.