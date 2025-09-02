Napoli, Lukaku fuori dalla lista Champions. Esclusi anche Marianucci e Mazzocchi
Le scelte del Napoli per la lista Champions
Dopo Juventus, Atalanta e Inter, anche il Napoli ha presentato la lista Champions per la League Phase.
Tra i giocatori azzurri non ci sarà Romelu Lukaku a causa dell’infortunio che lo terrà fuori almeno per i prossimi tre mesi.
C’è invece Rasmus Hojlund, ufficializzato l’ultimo giorno di mercato e preso dal Manchester United proprio per sostituire il belga.
Assenti per scelta tecnica, invece, Luca Marianucci e Pasquale Mazzocchi.
La lista Champions del Napoli
Di seguito la lista Champions completa della squadra di Antonio Conte:
Portieri: Meret, Milinkovic-Savic, Contini
Difensore: Beukema, Buongiorno, Di Lorenzo, Gutierrez, Juan Jesus, Olivera, Rrahmani, Spinazzola
Centrocampisti: Anguissa, De Bruyne, Elmas, Gilmour, Lobotka, McTominay, Vergara
Attaccanti: Ambrosino, Hojlund, Lang, Lucca, Neres, Politano