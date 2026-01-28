Scontri tra tifosi, vietate le trasferte a Napoli e Lazio fino a fine stagione
Dopo gli scontri degli ultrà in A1, arriva la decisione del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi
È arrivata la decisione del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dopo gli scontri tra ultrà di Napoli e Lazio avvenuti nel weekend.
Secondo quanto riportato dall’ANSA, sono state vietate le trasferte ai tifosi delle due squadre fino a fine stagione.
Gli ultrà, impegnati questo weekend nelle trasferte di Torino e Lecce, si sono scontrati sull’autostrada A1. 80 gli identificati dalle forze dell’ordine.