La probabile formazione del Napoli scelta da Antonio Conte per la sfida contro la Lazio di Marco Baroni: si torna al 3-5-2

Dopo aver pareggiato al Maradona contro l’Udinese, è sceso a un solo punto il vantaggio sull’Inter. Per questo motivo, il Napoli vuole tornare alla vittoria.

Sabato 15 febbraio, alle ore 18, gli azzurri scenderanno in campo all’Olimpico contro la Lazio. I biancocelesti hanno già battuto due volte in stagione la squadra di Antonio Conte.

L’allenatore azzurro deve fare i conti con le tante assenze. Oltre a Matias Olivera e Leonardo Spinazzola, mancherà anche David Neres.

A causa delle defezioni, il Napoli dovrebbe tornare alla difesa a tre, abbandonata nella terza giornata di campionato.

La probabile formazione per la Lazio

Complici le tante assenze, Antonio Conte opterà per il cambio modulo e si tornerà al 3-5-2. Tra i pali ci sarà Alex Meret. Al centro della difesa si rivedrà Alessandro Buongiorno dal primo minuto. L’ex Torino sarà affiancato da Amir Rrahmani e Juan Jesus. A destra ci sarà Giovanni Di Lorenzo. Sulla sinistra, invece, è emergenza totale: Conte dovrebbe optare per Pasquale Mazzocchi, ma è vivo il ballottaggio con Matteo Politano. Nessuna novità in mediana, con Scott McTominay e Frank Zambo Anguissa che affiancheranno Stanislav Lobotka. In attacco Giacomo Raspadori dovrebbe affiancare Romelu Lukaku.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Mazzocchi; Raspadori, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.

Dove vedere Lazio-Napoli in tv e in streaming

La sfida tra la Lazio di Marco Baroni e il Napoli di Antonio Conte, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A, si giocherà sabato 15 febbraio alle ore 18.

L’incontro sarà visibile in diretta e in streaming sull’app di Dazn. Gli abbonati a Sky Sport, invece, potranno seguire la sfida su “Zona Dazn” sul canale 214 dell’emittente satellitare, previo abbonamento supplementare.

--> --> -->-->