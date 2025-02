Il Napoli sta preparando la trasferta dell’Olimpico: Antonio Conte pensa al ritorno alla difesa a tre contro la Lazio

Sono ore di riflessione per Antonio Conte. Dopo il pareggio casalingo contro l’Udinese, il Napoli ha visto ridursi il vantaggio sull’Inter, ora di un solo punto.

Gli azzurri, ora, stanno preparando la delicata trasferta dell’Olimpico contro la Lazio di Marco Baroni, in programma sabato 15 febbraio alle ore 18.

La Lazio è in grande momento e ha già battuto il Napoli in due occasioni in stagione: prima ha eliminato la squadra di Conte in Coppa Italia e poi ha vinto al Maradona grazie a un gol di Isaksen nel finale.

Il Napoli deve fare i conti con diverse assenze, tra cui quella importante di David Neres (Clicca qui per le ultime sull’infortunio). Antonio Conte pensa anche a un clamoroso ritorno alla difesa a tre.

Lazio-Napoli, Conte pensa al ritorno alla difesa a tre

Lo scorso 21 settembre, in occasione della sfida contro la Juventus all’Allianz Stadium, Antonio Conte aveva adottato il 4-3-3. Da quella partita, il Napoli ha sempre utilizzato questo modulo con ottimi risultati. Adesso, viste le tante assenze, si sta varando anche l’idea di fare un passo indietro e tornare al 3-5-2. È questa una delle ipotesi vagliate a pochi giorni dalla sfida dell’Olimpico contro la Roma.

La possibilità di cambiare modulo è dovuta soprattutto alle tante assenze sulla corsia sinistra. Dopo Matias Olivera e Leonardo Spinazzola, anche David Neres si è fermato per infortunio. Il forfait forzato del brasiliano potrebbe essere un grande problema, per questo Conte sta studiando nuove soluzioni. Nel caso in cui si dovesse puntare sul 3-5-2, Giacomo Raspadori potrebbe affiancare Romelu Lukaku, che non trova il gol da due partite. In difesa ci sarebbe il ritorno di Alessandro Buongiorno dal primo minuto, che guiderebbe il reparto difensivo. Mediana confermata, con Frank Zambo Anguissa e Scott McTominay al fianco di Stanislav Lobotka. Conte ci pensa.

