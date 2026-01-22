Nottingham Forest fiducioso per Lucca. Per Lang il Galatasaray attende l’ok finale del Napoli

Le ultime sulle due imminenti uscite del Napoli

Il Napoli continua a lavorare alle cessioni di Lorenzo Lucca e Noa Lang, che sono sempre più vicine.

Per l’attaccante ex Udinese, il Nottingham Forest attende l’ok del giocatore ed è fiducioso di poterlo avere in giornata, tant’è che sarebbe già pronto un aereo per portarlo in Inghilterra. Il Pisa sta comunque facendo ancora forti pressioni per provare a convincerlo.

Per quanto riguarda l’olandese, invece, manca solo l’ok finale del Napoli. Infatti, il Galatasaray ha già fatto avere agli azzurri i documenti firmati, ma il club sta aspettando prima di dare il via libera alla partenza del giocatore. Infatti, Antonio Conte potrebbe averne ancora bisogno per la prossima partita contro la Juventus.

In entrata, al momento non ci sono novità e, come già raccontato, si continua a lavorare per anticipare la concorrenza della Lazio per Giovane dell’Hellas Verona.