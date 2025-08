Napoli, si attende il via libera dal Siviglia per Juanlu e si va avanti per Gutierrez

Il Napoli attende il via libera per Juanlu Sanchez dal Siviglia. Intanto si va avanti per Miguel Gutierrez

Il Napoli vuole chiudere l’arrivo di Juanlu Sanchez. Si attende però che il Siviglia accetti l’ultima offerta presentata per il suo cartellino, leggermente più alta ma senza bonus, da 17 milioni di euro.

Come gli azzurri, anche il giocatore classe 2003 sta attendendo il via libera dal club spagnolo, con cui ha avuto un incontro insieme ai suoi agenti.

La società di De Laurentiis è forte della sua volontà di venire in Italia e quindi dovrebbe trattarsi ormai di un conto alla rovescia per vedere il traguardo dell’operazione. Anche se sarà difficile chiudere già in serata, si attende il via libera domani, giovedì 7 agosto.

Intanto si va avanti anche per Miguel Gutierrez del Girona.

Napoli, si conta di chiudere il doppio colpo dalla Spagna

Il Napoli conta di portare a termine entrambe le operazioni, concretizzando un doppio colpo dalla Spagna per le corsie esterne. Gli azzurri vogliono riuscirci già nel corso di questa settimana.

Per quanto riguarda Juanlu Sanchez, il giocatore vuole fortemente il Napoli, tanto da essersi imposto col Siviglia per la cessione. Lo spagnolo ha fatto sapere al suo club che non è intenzionato ad accettare l’offerta del Wolverhampton se non dovesse andare in porto il passaggio in Italia.