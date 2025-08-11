Napoli, ripresi i contatti per Juanlu Sánchez: i club rimangono fermi sulle loro posizioni

Riprendono i contatti tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sánchez: le ultime

Continua il mercato del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Continua anche la trattativa per cercare di portare Juanlu Sánchez alla corte di Antonio Conte in vista della stagione 2025/2026.

Da tempo Manna e la dirigenza azzurra sono al lavoro per il difensore spagnolo in forze al Siviglia e adesso sono ripresi i contatti.

Se da una parte il Siviglia non si smuove dalla richiesta di 20 milioni, dall’altra il Napoli non vuole alzare la propria offerta di 17 e conta sul fatto che il club spagnolo voglia vendere.

Gran lavoro di attesa e di diplomazia all’orizzonte, mentre il giocatore ha le idee chiare e ha già fatto sapere alla società che vuole in trasferimento a Napoli, come raccontato nei giorni scorsi.