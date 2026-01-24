Napoli, si lavora anche a un quinto: Juanlu resta il primo nome, si segue anche Fortini

Il Napoli non si ferma a Giovane: si cerca anche un quinto

Il mercato del Napoli non si ferma all’arrivo di Giovane. Gli azzurri cercano altri rinforzi e, più che a un altro attaccante, pensa a un quinto di centrocampo.

Il primo nome per quel ruolo rimane sempre quello di Juanlu Sanchez, che tanto era stato cercato già in estate e che è tornato di moda negli ultimi giorni.

Ma il nome del giocatore del Siviglia non è l’unico della lista. Infatti, piace anche Niccolò Fortini della Fiorentina.

Si continuerà a parlarne dopo la partita di Torino contro la Juventus.

La situazione

Ormai non è un segreto l’interesse del Napoli per Juanlu Sanchez che, come abbiamo raccontato, piace anche alla Juventus. Quello del classe 2003 spagnolo resta il nome forte per la fascia, ma non è l’unico in lista.

Infatti, gli azzurri seguono anche Niccolò Fortini, classe 2006 che ha già trovato discreto spazio con la prima squadra della Fiorentina, con cui ha collezionato 16 presenze in Serie A e 6 in Conference quest’anno. Peraltro, trattandosi di un Under 23 italiano, il Napoli potrebbe acquistarlo senza fare i conti con le limitazioni di mercato di questa sessione, che per glia azzurri dovrà essere a saldo zero.