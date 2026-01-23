Napoli, ritorna il nome di Juanlu Sanchez: è sfida con la Juventus

Il Napoli torna su Juanlu Sanchez, esterno destro del Siviglia trattato già in estate: sul giocatore c’è anche la Juventus

In piena emergenza infortuni e senza Lucca e Lang, che hanno lasciato il club per trasferirsi rispettivamente al Nottingham Forest e al Galatasaray, il Napoli ora è alla ricerca di nuovi rinforzi.

Con il rientro di Anguissa e l’arrivo di Giovane, Antonio Conte potrebbe passare al 3-5-2, e cerca pertanto un esterno destro.

Il Napoli sta dunque tornando su Juanlu Sanchez, trattato a lungo nel corso della scorsa estate.

Sul giocatore c’è anche la Juventus: è quindi una sfida di mercato tra i due club che si affronteranno sul campo domenica 25 gennaio alle 18:00.