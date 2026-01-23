Questo sito contribuisce all'audience di

Napoli, ritorna il nome di Juanlu Sanchez: è sfida con la Juventus

Gianluca Di Marzio 23 Gennaio 2026
Il Napoli ritorna su Juanlu Sanchez
Juanlu Sanchez (IMAGO)

Il Napoli torna su Juanlu Sanchez, esterno destro del Siviglia trattato già in estate: sul giocatore c’è anche la Juventus

In piena emergenza infortuni e senza LuccaLang, che hanno lasciato il club per trasferirsi rispettivamente al Nottingham Forest e al Galatasaray, il Napoli ora è alla ricerca di nuovi rinforzi.

Con il rientro di Anguissa e l’arrivo di Giovane, Antonio Conte potrebbe passare al 3-5-2, e cerca pertanto un esterno destro.

Il Napoli sta dunque tornando su Juanlu Sanchez, trattato a lungo nel corso della scorsa estate.

Sul giocatore c’è anche la Juventus: è quindi una sfida di mercato tra i due club che si affronteranno sul campo domenica 25 gennaio alle 18:00.

 

 