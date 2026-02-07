Il difensore del Napoli è stato espulso al minuto 76 per doppia ammonizione

Si complica la partita del Napoli. Gli azzurri sono rimasti in 10 per l’espulsione di Juan Jesus. Al minuto 76, il brasiliano – che stava per essere sostituito – ha trattenuto la maglia di Ekuban, ricevendo il secondo cartellino giallo della sua partita. Conte ha cambiato le carte in tavola, inserendo Oliveira al posto di Giovane, entrato al 45′ al posto di McTominay infortunato.