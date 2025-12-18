Napoli, Di Lorenzo: “Abbiamo fatto una grande partita. Inter o Bologna? Uguale, tutto può succedere”

Le parole dei protagonisti del Napoli dopo la vittoria contro il Milan che vale la finale di Supercoppa italiana.

Il Napoli ottiene il pass per la finale di Supercoppa italiana dopo aver battuto per 2-0 il Milan di Massimiliano Allegri grazie alle reti di Neres e Hojlund.

Domani, venerdì 19 dicembre, si scoprirà chi sarà l’altra finalista dopo la semifinale tra l’Inter e il Bologna.

Al termine del match, sono intervenuti ai microfoni di Mediaset i protagonisti del Napoli.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni dei giocatori azzurri.

Napoli, le parole dei protagonisti

HOJLUND: “Sono felice, sono stati giorni avvincenti qui in Arabia. È una bella opportunità, soprattutto per portare a casa un trofeo. Abbraccio a Lukaku? Abbiamo un buon legame, mi aiuta molto e spero torni presto perché abbiamo bisogno di giocatori top come lui per vincere tutto quello che possiamo“.

DI LORENZO: “Napoli feroce? Noi ci siamo sempre stati. Questa sera abbiamo fatto una grande partita sotto il punto di vista dell’atteggiamento, quindi siamo contenti e vedremo chi affronteremo. Sofferto poco? Abbiamo fatto un’ottima partita, sapevamo che c’era bisogno di difendere bene e ci siamo riusciti. Lunedì ci giocheremo la finale. Inter o Bologna? Uguale, tutto può succedere“.

POLITANO: “Parole di Rabiot? Dal campo ha fatto male, secondo me la palla non poteva mai prenderla, era anche lontana da me. Accettiamo la decisione dell’arbitro e pensiamo alla nostra ottima partita. In una partita del genere, quando ci metti voglia di difendere tutti insieme, diventa difficile farci gol. Abbiamo strameritato questa vittoria. Abbiamo messo una grande cazzimma e ritrovato energie: così è dura per tutti quanti“.

Napoli, le parole di Spinazzola in conferenza stampa

Leonardo Spinazzola in conferenza stampa ha aggiunto: “Romelu (Lukaku, ndr) è un leader, nei fatti e nelle parole. È bello che sia rientrato in gruppo e che poi sarà con noi a pieno regime. Sarà fondamentale per la squadra. Siamo fortunati ad averlo in spogliatoio“. Poi si è soffermato sulla sua posizione in campo: “Personalmente mi trovo meglio in difesa, anche se dipende dalle situazioni. Se posso andare, vedo il campo con più intelligenza. Trovo i miei spazi e me li vado a cercare mentre più alto c’è meno spazio e lì deve esser brava la squadra a trovarmi in modo veloce“.

Infine ha concluso: “L’Inter penso che sia la squadra più forte. Però se il Bologna batte l’Inter, vuol dire che si è meritata la finale. So che per voi sarebbe più bello trovare l’Inter per lo spettacolo, ma vediamo domani“.