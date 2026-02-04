Napoli, intervento perfettamente riuscito per Di Lorenzo

Intervento perfettamente riuscito per il terzino del Napoli, Giovanni Di Lorenzo: il comunicato del club.

Buone notizie per Antonio Conte: l’intervento al piede sinistro di Giovanni Di Lorenzo, infatti, è perfettamente riuscito.

Il capitano del Napoli inizierà nei prossimi giorni il percorso di riabilitazione, con l’obiettivo di tornare gradualmente a disposizione dell’allenatore azzurro.

Durante il match con la Fiorentina, inoltre, il capitano del Napoli si era infortunato al ginocchio, lasciando il campo in barella. L’intervento al piede, tuttavia, non dilaterà i tempi di recupero, che dovrebbero aggirarsi tra i 45 giorni e i due mesi.

Di Lorenzo ha ringraziato i tifosi e i compagni con un lungo messaggio social prima dell’operazione: “Farò del mio meglio per rientrare quanto prima e continuare a difendere la nostra amata maglia nelle migliori condizioni possibili“.

Napoli, il comunicato sull’intervento di Di Lorenzo

Di seguito la nota del Napoli sull’intervento del capitano azzurro.

“Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto oggi a intervento chirurgico al piede sinistro. L’operazione è perfettamente riuscita. Il capitano azzurro inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo”.