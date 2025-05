Serie A, i programmi di Napoli e Inter alla vigilia dell’ultimo turno

Napoli e Inter si preparano per gli ultimi 90 minuti della stagione che potrebbero valere lo Scudetto. Ecco il programma delle squadre

Novanta minuti che valgono una stagione. Napoli e Inter si preparano alla partita che potrebbe assegnare lo Scudetto. La formazione di Antonio Conte, in vetta alla classifica, ospiterà il Cagliari di Davide Nicola.

L’Inter di Simone Inzaghi, a meno uno dalla capolista, andrà in trasferta a Como con l’obiettivo di vincere e con la speranza di un passo falso del Napoli.

Le due partite si giocheranno in contemporanea venerdì 23 maggio alle ore 20:45. Sullo sfondo rimane l’ipotesi spareggio. Qualora il Napoli perdesse in casa e l’Inter pareggiasse al Sinigaglia contro la squadra di Fabregas, i nerazzurri di Inzaghi e gli azzurri di Conte concluderebbero il campionato a pari punti, 79 a testa.

Da qui, la possibilità di una finalissima per stabilire chi, tra Inter e Napoli, si laureerà Campione d’Italia.

Il programma del Napoli

Il Napoli si prepara per gli ultimi 90 minuti di campionato. Oggi, 22 maggio, la squadra di Antonio Conte si è allenata in mattinata e alle 19:30 si ritroverà a Pozzuoli per il ritiro.

Nella mattina di domani, 23 maggio, il Napoli svolgerà la rifinitura a Castel Volturno. Successivamente la squadra pranzerà in hotel a Pozzuoli per poi riposarsi e svolgere la riunione pomeridiana. In seguito, la squadra si dirigerà allo stadio “Maradona” direttamente dal ritiro di Pozzuoli.

Il programma dell’Inter

Simone Inzaghi prepara con massima attenzione l’ultima sfida di Serie A. In attesa della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain del prossimo 31 maggio, l’Inter spera di festeggiare il 21esimo scudetto della propria storia.

L’agenda nerazzurra prevede un allenamento alle ore 16:30 di oggi, 22 maggio. Successivamente la squadra resterà in ritiro ad Appiano Gentile. Domani, 23 maggio, l’Inter svolgerà la rifinitura al mattino, poi pranzerà e, infine, da Appiano Gentile partirà in direzione Como.