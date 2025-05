Scudetto, lotta a distanza Napoli-Inter: le partite LIVE

Lo scudetto di Serie A 2024/2025 verrà assegnato, salvo spareggi, all’ultima giornata: le news live da Como e Napoli.

È arrivato il momento tanto atteso: Napoli e Inter si giocano lo scudetto più in bilico degli ultimi anni all’ultima giornata.

La squadra di Antonio Conte scende in campo al Maradona per sfidare il Cagliari, quella di Simone Inzaghi al Sinigaglia di Como per affrontare la formazione di Fabregas.

Napoli e Inter si giocano lo scudetto fino all’ultimo respiro.

79 sono i punti per gli azzurri mentre 78 quelli dei nerazzurri.

Il racconto della serata scudetto | LIVE

19:50 – Annunciate le formazioni ufficiali. Clicca qui per leggere quelle di Napoli-Cagliari. Qui invece quelle di Como-Inter.

19:45 – Arrivato allo stadio anche il pullman del Napoli, accolto dalla folla di tifosi davanti al Maradona. Intanto, a Como, quello dell’Inter ha già raggiunto il Sinigaglia

19:40 – Scortato dalla polizia, è arrivato al Maradona il presidente Aurelio De Laurentiis

19:30 – Atmosfera già caldissima a Napoli a più di un’ora dal fischio d’inizio: Piazza Plebiscito è già stata riempita dai tifosi azzurri

19:20 – Sta per iniziare la sfida a distanza tra Napoli e Inter. Entrambe le squadre si stanno dirigendo in pullman verso lo stadio per gli ultimi 90 minuti di questo campionato