Accenno di rissa al 60′ del secondo tempo di Napoli-Inter: battibecco a distanza tra Conte e Lautaro Martinez

Al minuto 60 di Napoli-Inter si è accesa una rissa vicino alla panchina dei padroni di casa. L’allenatore azzurro Antonio Conte e l’attaccante e capitano nerazzurro Lautaro Martinez si sono scontrati verbalmente. I calciatori e gli staff di entrambe le squadre hanno separato l’allenatore e l’argentino.

Il battibecco tra i due è scoppiato dopo il gol del momentaneo 2-1 dell’Inter allo stadio “Maradona”. Pochi istanti prima, infatti, la squadra di Chivu aveva accorciato le distanze con il rigore di Calhanoglu, fischiato dall’arbitro Mariani per il tocco di mano in area di rigore di Alessandro Buongiorno.