Napoli, out anche Meret: frattura del secondo metatarso del piede destro

Dopo Rasmus Hojlund, il Napoli dovrà fare a meno anche di Alex Meret contro l’Inter: il portiere non ci sarà per infortunio

Continuano le difficoltà del Napoli, ancora alle prese con diversi infortuni.

Oltre a Rasmus Hojlund, che non ha recuperato dall’affaticamento muscolare, contro l’Inter non ci sarà nemmeno Alex Meret.

Il portiere del Napoli, infatti, ha riportato una frattura del secondo metatarso del piede destro.

Di seguito la nota ufficiale del club azzurro.

Napoli, il comunicato su Meret

“Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio. Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro“.