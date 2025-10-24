L’attaccante danese non è riuscito a recuperare per il big match contro l’Inter: Conte dovrà rinunciare a lui nella gara con i nerazzurri

Non arrivano buone notizie per il Napoli di Antonio Conte.

Gli azzurri, infatti, dovranno rinunciare a Rasmus Hojlund per il big match contro l’Inter, in programma sabato 25 ottobre.

L’attaccante danese è rimasto fuori nelle ultime partite a causa di un affaticamento muscolare, e al suo posto ha giocato Lucca.

Anche nel big match con l’Inter, dunque, Hojlund non tornerà in campo e Conte dovrà ridisegnare l’attacco.