Le formazioni ufficiali di Napoli-Inter, sfida valida per la 27esima giornata di Serie A

Una sfida che può valere la testa della classifica: Napoli-Inter, non è una semplice partita di campionato.

Le due squadre, rispettivamente seconda e prima nella classifica di Serie A, sono pronte a scendere in campo nella splendida cornice del Maradona con il solo obiettivo di prendersi con forza la testa del campionato.

Di seguito, ecco le formazioni ufficiali delle due squadre.

Come arrivano le due squadre

Gli uomini guidati da Antonio Conte sono reduci dalla sconfitta per 2-1 contro il Como, e hanno raccolto 6 punti nelle ultime 5 frutto di una vittoria e tre pareggi.

Discorso non totalmente diverso per i nerazzurri, che hanno conquistato 7 punti negli ultimi 5 incontri di campionato e si trovano a guidare la classifica con 57 punti. Solo uno in più rispetto agli azzurri di Conte.

NAPOLI: (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Spinazzola, Mctominay, Lobotka, Gilmour, Politano; Raspadori, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte

A disposizione: Contini, Scuffet, Juan Jesus, Okafor, Billing, Marin, Olivera, Simeone, Ngonge, Hasa.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

A disposizione: Di Gennaro, Calligaris, De Vrij, Zielinski, Arnautovic, Correa, Frattesi, Asllani, Pavard, Aidoo, Cocchi, Taremi.