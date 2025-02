Napoli-Inter: dove vedere la partita in tv e streaming

Sabato 1 marzo, al Maradona andrà in scena il big match tra il Napoli di Antonio Conte e l’Inter di Simone Inzaghi: ecco dove vedere la partita in tv e in streaming

Sfida scudetto nella ventisettesima giornata di Serie A: i nerazzurri, che hanno appena conquistato la vetta della classifica, fanno visita alla squadra azzurra.

Sabato 1 marzo alle ore 18, infatti, il Napoli di Antonio Conte e l’Inter di Simone Inzaghi si sfideranno al Maradona, nella gara di ritorno. All’andata la sfida è terminata 1-1.

Complice la sconfitta contro il Como, gli azzurri hanno perso il primo posto in classifica e ora hanno un punto di ritardo proprio rispetto ai nerazzurri (Clicca qui per i calendari a confronto). Entrambe le squadre cercano una vittoria per allungare sull’avversaria e sull’Atalanta, ora risalita a tre punti dalla testa della classifica. L’Inter cerca la seconda vittoria consecutiva in campionato, mentre il Napoli vuole tornare alla vittoria dopo quattro gare (tre pareggi e una sconfitta).

Ecco, di seguito, dove vedere la sfida tra il Napoli di Antonio Conte e l’Inter di Simone Inzaghi in tv e in streaming.

Napoli-Inter: dove vedere in tv e in streaming

La sfida tra il Napoli di Antonio Conte e l’Inter di Simone Inzaghi, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A, si giocherà sabato primo marzo allo stadio Diego Armando Maradona. L’incontro sarà visibile in diretta e in streaming sull’app di Dazn. Inoltre, sarà possibile seguire Napoli-Inter anche su console (PlayStation e Xbox) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TimVision Box. Gli abbonati a Sky, potranno assistere alla sfida sul canale 214 “Zona Dazn” dell’emittente satellitare, previo abbonamento supplementare.