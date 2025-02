Napoli-Inter, i diffidati: chi rischia la squalifica

I diffidati per Napoli e Inter in vista della 27ª giornata di campionato.

Il conto alla rovescia per Napoli-Inter è iniziato e la sfida della 27ª giornata si preannuncia decisiva per la corsa allo scudetto.

In vista del big match, però, Simone Inzaghi e Antonio Conte dovranno gestire con attenzione alcuni dei loro uomini chiave, considerato che ben quattro giocatori scenderanno in campo nel prossimo turno con il peso sulle spalle della diffida.

Per il Napoli, il giocatore a rischio squalifica è André-Frank Zambo Anguissa, pedina fondamentale del centrocampo di Antonio Conte. Dall’altra parte, l’Inter dovrà fare attenzione a tre dei suoi titolarissimi: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Henrikh Mkhitaryan. Tutti e quattro, in caso di ammonizione, salterebbero la sfida del Maradona, lasciando un vuoto importante nelle rispettive squadre.

Il prossimo turno di campionato, dunque, sarà cruciale non solo per i punti in palio, ma anche per evitare defezioni pesanti in vista dello scontro diretto. L’Inter sarà impegnata sabato sera alle 20:45 contro il Genoa a San Siro, mentre il Napoli giocherà in trasferta a Como domenica alle 12:30. Per Barella, Bastoni, Mkhitaryan e Anguissa, servirà grande attenzione: un cartellino di troppo potrebbe costare carissimo. Al momento, le squadre si trovano a due punti di distanza in classifica, con gli uomini di Conte avanti.

--> --> -->-->