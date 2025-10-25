Napoli-Inter succede di tutto: Conte fa tirare il rigore a De Bruyne, che segna e si fa male

Calcio di rigore per il Napoli fischiato dopo 5 secondi dall’intervento: cosa è successo.

Il Napoli passa in vantaggio con il calcio di rigore di De Bruyne. Sono gli azzurri a passare in vantaggio al Diego Armando Maradona, con una situazione particolare.

Il penalty conquistato da Di Lorenzo, infatti, non è stato sanzionato nell’immediato dall’arbitro. Il direttore di gara ha lasciato correre il gioco, per poi fermare il contropiede dell’Inter e sanzionare il contatto di Mkhitaryan. La segnalazione è arrivata dall’assistente dell’arbitro, che ha deciso per il fallo.

Lo stesso De Bruyne, però, si fa male dopo il tiro: l’ex giocatore del Manchester City ha calciato il rigore, per poi fermarsi dolorante. È stato proprio Antonio Conte a voler far tirare il rigore al belga, che ha trasformato.

Intanto, l’Inter perde anche Mkhitaryan per un problema ai flessori della coscia sinistra: al suo posto entra Piotr Zielinski, ex di giornata: fischiato dal pubblico del Napoli, che però va in vantaggio con il gol di De Bruyne.

Succede di tutto in Napoli-Inter: De Bruyne segna e si fa male

Infortunio per Kevin De Bruyne in Napoli-Inter: il centrocampista belga, dopo aver segnato, si ferma dolorante. Il giocatore esce aiutato dallo staff medico dello stadio, senza riuscire ad appoggiare la gamba a terra.

Il rigore, assegnato con 5 secondi di ritardo dopo la segnalazione dell’assistente dell’arbitro, è stato segnato dall’ex Manchester City. È stato Antonio Conte a voler far tirare il rigore al centrocampista.

Ora, però, De Bruyne ha dovuto abbandonare in campo: si attendono gli esami strumentali per comprendere l’entità dell’infortunio.