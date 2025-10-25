L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro l’Inter

Allo stadio “Maradona” il Napoli batte l’Inter. Gli azzurri hanno vinto contro la formazione di Chivu per 3-1, grazie alle reti di De Bruyne (infortunatosi dopo aver calciato il rigore), McTominay e Anguissa. Inutile per i nerazzurri il rigore trasformato da Calhanoglu.

Al termine della partita Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni. L’allenatore del Napoli ha esordito dicendo: “Abbiamo affrontato una squadra fortissima, la rosa dell’Inter è fuori portata rispetto alle altre”.

Conte ha proseguito dicendo: “Abbiamo vinto con tutte le difficoltà fin qui avute, anche oggi mancavano giocatori come Hojlund, Lobotka e Rrahmani. Non è un anno tanto fortunato, qualcuno ci avrà mandato qualche sfiga magari“.

L’allenatore ha aggiunto: “L’Inter era venuta per ammazzarci sportivamente, noi di morire non ne avevamo voglia ed è stata una partita gagliarda, un’ottima prestazione“.

Conte: “Scontro con Lautaro? Può accadere”

Conte ha commentato così il battibecco con Lautaro: “Quando giochi questo tipo di partite può accadere. Ciò che mi preme ricordare sono gli anni all’Inter, ho riportato la squadra a vincere lo scudetto fermando i 9 scudetti della Juventus e sapete benissimo cosa rappresenta per me la Juve”.

“Lautaro è un grandissimo giocatore, dal punto di vista umano non ho avuto modo di conoscerlo bene, gli faccio gli auguri e va bene così“.

“Marotta ha creato alibi”

Conte ha proseguito commentando le parole del presidente dell’Inter Marotta: “La differenza tra il Napoli e le altre squadre è che loro mandano gli alti dirigenti a parlare. Una grande squadra deve capire perché ha perso, così si creano alibi ai giocatori e all’ambiente. Penso che sia totalmente nocivo, io non l’avrei permesso da allenatore a un mio dirigente”.

Antonio Conte ha concluso dicendo: “Così ha sminuito anche l’allenatore, non ho mai chiesto ai miei dirigenti di fare i papà, le difese d’ufficio, ma va bene così“.