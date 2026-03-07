L’esterno del Napoli ha rimediato una fascite plantare che lo ha obbligato al cambio nel match contro il Torino

Il Napoli ha avuto un primo responso sull’infortunio di Antonio Vergara. L’esterno è stato costretto al cambio nello scorso match di campionato contro il Torino a causa di una fascite plantare.

Di cosa si tratta? Di un’infiammazione al tendine che collega il tallone alle dita del piede. Il prossimo lunedì 9 marzo il classe 2003 si sottoporrà agli esami per stabilire l’entità dell’infortunio.

In casa Napoli c’è ottimismo sulle condizioni di Vergara. Come riporta Sky Sport, l’esterno dovrebbe fermarsi per un breve periodo.

Vergara è stato costretto al cambio all’intervallo tra primo e secondo tempo della sfida di ieri, 6 marzo, tra Napoli e Torino. Gli azzurri hanno vinto la sfida 2-1 grazie ai gol di Alisson Santos ed Elmas.