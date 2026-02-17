Amir Rrahmani ha riportato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra

Brutte notizie in casa Napoli. Il club azzurro ha comunicato le condizioni di Amir Rrahmani a seguito dell’infortunio rimediato nello scorso match contro la Roma.

Nella giornata di oggi, 17 febbraio, il difensore kosovaro si è sopposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Dai controlli è emersa una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

Il Napoli ha comunicato che il giocatore ha già iniziato l’iter riabilitativo. Per Rrahmani si tratta del terzo infortunio stagionale, il secondo al bicipite femorale.

Il classe ’94 è stato costretto a fermarsi tra settembre e ottobre per il problema alla coscia. Successivamente, il kosovaro ha rimediato uno strappo al gluteo che lo ha tenuto fuori dal campo per 16 giorni.

Il comunicato del Napoli

Di seguito il comunicato del Napoli sulle condizioni di Rrahmani:

“In seguito all’infortunio durante il match contro la Roma, Amir Rrahmani si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo“.