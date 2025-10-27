Dopo l’infortunio muscolare subito contro l’Inter, il centrocampista del Napoli si è sottoposto a esami strumentali

È arrivato il tanto atteso esito degli esami a cui si è sottoposto Kevin De Bruyne dopo l’infortunio contro l’Inter.

Il giocatore si è fatto male calciando il rigore dell’1-0 ed è subito uscito dal campo.

Al suo posto Antonio Conte ha inserito Olivera, spostando Spinazzola come esterno alto e accentrando McTominay, autore di un gran gol

Il centrocampista belga, che si è fatto male calciando il rigore dell’1-0, ha riportato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra.

Il comunicato del club

Un infortunio grave, come d’altronde era parso da subito. De Bruyne è infatti uscito dal campo senza riuscire ad appoggiare la gamba infortunata.

Di seguito il comunicato del club: “In seguito all’infortunio occorso durante il match contro l’Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo“.