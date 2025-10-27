Questo sito contribuisce all'audience di

Napoli, l’esito degli esami di Kevin De Bruyne

Redazione 27 Ottobre 2025
Infortunio De Bruyne (IMAGO)

Dopo l’infortunio muscolare subito contro l’Inter, il centrocampista del Napoli si è sottoposto a esami strumentali

È arrivato il tanto atteso esito degli esami a cui si è sottoposto Kevin De Bruyne dopo l’infortunio contro l’Inter.

Il giocatore si è fatto male calciando il rigore dell’1-0 ed è subito uscito dal campo.

Al suo posto Antonio Conte ha inserito Olivera, spostando Spinazzola come esterno alto e accentrando McTominay, autore di un gran gol

Il centrocampista belga, che si è fatto male calciando il rigore dell’1-0, ha riportato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra.

Il comunicato del club

Un infortunio grave, come d’altronde era parso da subito. De Bruyne è infatti uscito dal campo senza riuscire ad appoggiare la gamba infortunata.

Di seguito il comunicato del club: “In seguito all’infortunio occorso durante il match contro l’Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo“.

 

 

 