Il Napoli è alle prese con diversi infortuni: da Rrahmani a Politano fino a Elmas e Neres, le ultime verso la gara di Copenhagen

La situazione infortuni resta delicata in casa Napoli. Durante la gara con il Sassuolo, Conte ha dovuto fare i conti con gli stop forzati di Politano, Elmas e Rrahmani, che si sono aggiunti a quelli di diversi giocatori già fuori da diverso tempo.

L’allenatore azzurro spera di poterli recuperare per la trasferta di Champions League contro il Copenhagen, in programma martedì 20 gennaio. In particolare, come riportato da Massimo Ugolini di Sky Sport, Elmas dovrebbe recuperare per il match europeo, dopo essere sceso in campo con una sindrome influenzale contro il Sassuolo.

Discorso diverso, invece, per Politano e Rrahmani. L’esterno italiano ha avuto alcuni problemi nel finale, mentre il difensore è dovuto uscire nel secondo tempo per un fastidio al flessore della gamba sinistra. Nei prossimi giorni saranno da valutare le condizioni di entrambi, e si attendono gli esami.

Infine resta in bilico anche la situazione di David Neres, non convocato per la gara col Sassuolo: il brasiliano potrebbe farcela per la gara con il Copenhagen, ma anche le sue condizioni saranno da monitorare nelle prossime ore.