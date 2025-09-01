Napoli, è ufficiale: ecco Rasmus Højlund

Ufficiale l’acquisto di Rasmus Højlund da parte del Napoli: dettagli e cifre

Dopo una trattativa raccontata passo per passo, anche attraverso le immagini dei vari incontri e del suo arrivo in Italia, adesso Rasmus Højlund è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Il danese classe 2003 torna in Serie A dopo l’esperienza all’Atalanta, che lo aveva ceduto al Manchester United per una cifra vicina agli 80 milioni di euro.

Dopo un’esperienza con i Red Devils tra alti e bassi, dunque, Højlund arriva alla corte di Antonio Conte. Gli azzurri sono dovuti intervenire nuovamente sul mercato dopo l’infortunio di Romelu Lukaku, e il danese è sempre stato la prima scelta.

Come di consueto, è stato proprio il presidente del Napoli ad annunciare il giocatore tramite il suo profilo X, anticipando il comunicato della società.

Il comunicato del Napoli

Dopo il tweet di De Laurentiis, è poi arrivata anche la nota ufficiale del club: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Rasmus Højlund dal Manchester United Football Club con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Nato il 4 febbraio 2003, il calciatore danese è cresciuto nelle giovanili del Brøndby, Holbæk e FC Copenhagen.

Dopo un anno con lo Sturm Graz, Rasmus approda all’Atalanta nell’agosto 2022, disputando 34 partite e segnando 10 gol. Nella stagione successiva si trasferisce al Manchester United, siglando 26 reti in 95 presenze. Con la nazionale danese ha segnato otto gol in 26 presenze. Benvenuto, Rasmus!”