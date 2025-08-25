Napoli, c’è l’accordo di massima con Højlund: tutti i dettagli

Accordo di massima del Napoli con Højlund

Come raccontato nelle scorse ore, il Napoli è al lavoro per cercare di portare Rasmus Højlund in maglia azzurra.Proprio in questi istanti è stata raggiunta l’intesa di massima con il calciatore ex Atalanta, e ci sono stati passi avanti anche nella trattativa con il Manchester United sulla base di un prestito con opzione.

Il Napoli, però, è intenzionato a chiudere l’operazione eventualmente anche con altre formule. La trattativa infatti potrebbe anche chiudersi con un’intesa su un prestito con obbligo legato ad alcune condizioni (gol, presenze e qualificazione in Champions del club). La cifra trattativa si aggira sui 45 milioni euro.

Attualmente il Napoli ha come priorità in questi ultimi giorni di mercato di chiudere per un attaccante, per poi concentrarsi e lavorare al centrocampo dove restano sempre vivi i nomi di Brescianini ed Elmas.