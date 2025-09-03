Napoli, Højlund: “Felice di questa opportunità. Vivrò emozioni uniche”

Le prime parole di Rasmus Højlund da nuovo giocatore del Napoli

Tramite i propri canali ufficiali, il Napoli ha presentato Rasmus Højlund. L’attaccante danese è arrivato in azzurro in questi ultimi giorni di calciomercato in prestito con obbligo dal Manchester United.

Ai microfoni ufficiali del club, l’attaccante danese ex Atalanta si è detto felice per il suo ritorno in Italia: “Torno qui con più esperienza, dopo aver giocato la Premier League, la Champions e l’Europa League. Sono migliorato e pronto a mettermi alla prova nella migliore squadra in Italia“.

Sulle sensazioni di vestire la maglia azzurra: “Sono molto emozionato, il Napoli ha vinto lo Scudetto lo scorso anno e so quanto i tifosi siano calorosi. Sono felice di questa opportunità. Napoli-Cagliari l’’ho vista in un ristorante, ero già impaziente di arrivare qui“.

Infine, il nuovo giocatore del Napoli ha concluso: “I tifosi sono incredibili, pazzi per il calcio. L’ho visto al Maradona quando sono venuto con l’Atalanta e girando per la città. Non vedo l’ora di giocare la prima davanti a loro. Napoli è bellissima, sono convinto che vivrò emozioni uniche“.