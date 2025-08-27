Questo sito contribuisce all'audience di

Napoli, Hojlund attende l’ok per viaggiare

Gianluca Di Marzio 27 Agosto 2025
Højlund (IMAGO)
Nella giornata di oggi, 28 agosto, sono previsti nuovi contatti tra Napoli e Manchester United per Hojlund: il giocatore è pronto a partire

Il Napoli continua a lavorare per Rasmus Hojlund.

La situazione sull’attaccante danese è in divenire, e nella giornata di oggi, 28 agosto, si attendono novità importanti.

In particolare, oggi sono previsti nuovi contatti tra Napoli e Manchester United, che hanno trovato la base d’intesa su un prestito oneroso con obbligo di riscatto, legato solo alla qualificazione in Champions e non al numero di presenze.

Se le parti dovessero trovare l’accordo finale nella giornata di oggi, l’obiettivo del Napoli sarebbe far partire il giocatore al più presto per averlo a disposizione contro il Cagliari: Hojlund è pronto a partire e attende solo l’ok per viaggiare.