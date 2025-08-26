Napoli al lavoro per chiudere Hojlund già oggi: si cerca l’accordo con lo United e con il danese
Il Napoli prova a chiudere gli accordi con il Manchester United e Hojlund: la speranza è quella di chiudere già oggi
Il Napoli continua a lavorare per Rasmus Hojlund, che potrebbe arrivare per sostituire l’infortunato Lukaku.
Anche nella giornata di oggi vanno avanti i contatti tra gli azzurri, il Manchester United e il calciatore per definire gli accordi e provare a chiudere già in giornata.
La speranza dei campioni d’Italia è infatti quella di concludere la trattativa già oggi, e c’è fiducia in questo senso.
Come raccontato, la trattativa potrebbe chiudersi con un’intesa su un prestito con obbligo di riscatto legato ad alcune condizioni, e la cifra si aggira sui 45 milioni di euro.