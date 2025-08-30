Questo sito contribuisce all'audience di

Napoli, Rasmus Højlund è arrivato in Italia | FOTO e VIDEO

Gianluca Di Marzio 30 Agosto 2025

Rasmus Højlund è arrivato in Italia: manca sempre meno alla firma con il Napoli. Le immagini. 

Dopo la lunga trattativa raccontata passo dopo passo nelle ultime ore, Rasmus Højlund è finalmente arrivato in Italia. Ad attenderlo è, ovviamente, il Napoli.

L’attaccante danese, come anticipato in giornata, ha ricevuto l’ok dal Manchester United a viaggiare dopo aver chiuso la trattativa con il club di Aurelio De Laurentiis.

L'arrivo di Hojlund all'aeroporto di Roma
Ecco dunque Højlund, arrivato con un volo privato all’aeroporto di Ciampino a Roma. Prossimi impegni all’orizzonte saranno le visite mediche nella giornata di domenica 31 e poi le firme ufficiali sul contratto.

Solo a seguire, l’annuncio ufficiale del Napoli che trova dunque il suo nuovo attaccante dopo l’infortunio che costringerà Romelu Lukaku ai box per un lungo periodo a causa di un infortunio accusato a pochi giorni dalla 1ª giornata di Serie A 2025/2026.

Napoli, Rasmus Højlund è arrivato in Italia | VIDEO

 

