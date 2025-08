Napoli, accordo verbale per Gutierrez. E Juanlu vuole solo gli azzurri

Le ultime sui due terzini nel mirino del Napoli

Il Napoli continua a lavorare per consegnare ad Antonio Conte Miguel Gutierrez e Juanlu Sanchez e le novità più importanti della serata arrivano per quanto riguarda il giocatore del Girona.

Gli azzurri, infatti, hanno raggiunto un accordo verbale col club spagnolo e col giocatore. Restano solo gli ultimi dettagli prima di formalizzare l’operazione da circa 20 milioni di euro.

Come già raccontato, invece, Juanlu ha ribadito al Siviglia che vuole solo il Napoli e non intende accettare il Wolverhampton. L’affare è destinato a chiudersi, anche se gli azzurri saranno costretti a modificare leggermente le condizioni d’acquisto per arrivare al sì del Siviglia.

L’idea del Napoli, una volta chiusi entrambi gli arrivi, è quella di considerarsi al completo per quanto riguarda i terzini e di concentrarsi sul perfezionare la rosa negli ultimi giorni di mercato.