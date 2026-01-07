Napoli, gol annullato a Hojlund per fallo di mano dopo il check del VAR
Annullato il gol del momentaneo pareggio del Napoli contro il Verona: fallo di mano dell’attaccante danese prima di calciare in porta
Dopo aver accorciato le distanze al 54’ con McTominay, il Napoli aveva trovato anche il gol del pareggio con Rasmus Hojlund.
Il direttore di gara, dopo Overrule del VAR, ha però annunciato allo stadio l’annullamento della rete dell’attaccante danese. Proprio il centravanti ex Manchester United, prima di calciare in porta, ha impattato la palla con la mano.
Di seguito l’annuncio di Marchetti: “A seguito di revisione, il giocatore 19 del Napoli (Hojlund, ndr), tocca il pallone con immediatezza prima di calciare in porta. Decisione: gol annullato e calcio di punizione”.
Ritorna dunque il tema dell’immediatezza dopo il gol annullato a Scamacca contro la Roma (per fuorigioco) e quello — convalidato — di Davis contro la Lazio (sempre dopo tocco di mano). Ricordiamo che nella circostanza, il centravanti dell’Udinese segnò oltre 9 secondi dopo il contatto del pallone col braccio.