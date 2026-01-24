Napoli, Giovane tesserato: via libera per la convocazione contro la Juventus

Giovane, nuovo giocatore del Napoli, è convocabile per la sfida di Torino contro la Juventus di domenica 25 gennaio

Il Napoli ha chiuso il primo acquisto in questa sessione di calciomercato: Giovane dal Verona.

Il calciatore, arrivato a Milano nella mattinata di sabato 24 dicembre per svolgere le visite mediche alla clinica La Madonnina, sarà convocato per la sfida contro la Juventus di domenica 25.

L’attaccante brasiliano ha scelto la maglia numero 23, e sarà così subito a disposizione di Conte, al momento in piena emergenza infortuni.

Infatti, è già stato completato il suo tesseramento, condizione necessaria per avere il via libera alla convocazione già per la partita contro i bianconeri.