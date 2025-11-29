Le ultime in casa Napoli sulle condizioni del centrocampista scozzese dopo l’infortunio muscolare che l’ha fermato.

Brutte notizie in casa Napoli. Billy Gilmour ricorrerà all’operazione chirurgica per risolvere il problema muscolare.

Gilmour è alle prese con una pubalgia, per la quale il classe 2001 ha già avuto un consulto con uno specialista a Londra. Tra le ipotesi si valutava l’intervento operatorio, e alla fine la decisione è stata questa, come riportato dal club con una nota ufficiale: “Billy Gilmour si opererà lunedì a Londra e sarà assistito dal dott. Gennaro De Luca dello staff medico azzurro”.

L’emergenza a centrocampo in casa Napoli, quindi, si estende ancora. Conte deve fare a meno già di Kevin De Bruyne e monitora costantemente le condizioni di Lobotka, tornato da poco da un infortunio.

Al belga, lo slovacco e lo scozzese si aggiunge anche Frank-Zambo Anguissa. Il centrocampista ha rimediato la lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra durante l’impegno con il Camerun e resterà fuori per almeno 3-4 mesi.