Il Napoli valuta l’operazione per l’infortunio di Billy Gilmour. Lo scozzese soffre da diverse settimane di una pubalgia

Brutte notizie in casa Napoli. Billy Gilmour potrebbe ricorrere all’operazione chirurgica per risolvere il problema muscolare che ha costretto il centrocampista scozzese ai box dallo scorso 2 novembre.

Gilmour è alle prese con una pubalgia, per la quale il classe 2001 ha già avuto un consulto con uno specialista a Londra. Tra le ipotesi si valuta dunque l’intervento operatorio, al seguito del quale Gilmour resterebbe lontano dal campo circa un mese e mezzo.

A centrocampo il Napoli è in emergenza. Conte deve fare a meno di Kevin De Bruyne e monitora costantemente le condizioni di Lobotka, tornato da poco da un infortunio. Al belga e allo slovacco si aggiunge anche Frank-Zambo Anguissa. Il centrocampista ha rimediato la lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra durante l’impegno con il Camerun e resterà fuori per almeno 3-4 mesi.