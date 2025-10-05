Napoli, Oriali: “McTominay deve avere pazienza. De Bruyne? Scelta tecnica”

Il Napoli ospita il Genoa al “Maradona”. Alla pochi minuti dalla sfida Lele Oriali ha rilasciato alcune dichiarazioni

L’obiettivo è uno solo: tornare alla vittoria. Oggi, 5 ottobre alle ore 18:00, il Napoli ospita il Genoa allo stadio “Diego Armando Maradona”. Davanti ai propri tifosi, gli azzurri proveranno a ritrovare il successo dopo la sconfitta dello scorso turno di Serie A contro il Milan.

Il ko di San Siro è sembrato essere un incidente di percorso, seguito dalla vittoria in Champions League contro lo Sporting Lisbona per 2-1. Il Napoli è chiamato a fare punti partita dopo partita, partendo dal match odierno.

Il prossimo avversario degli azzurri sarà il Genoa. I liguri sono reduci dalla pesante sconfitta al “Ferraris” contro la Lazio. Il 3-0 subito dai ragazzi di Vieira dovrà servire come scossa per trovare nuove energie e ottenere almeno un punto nel prossimo match.

A pochi minuti dalla sfida, il coordinatore dell’area tecnica azzurra, Lele Oriali, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Ecco le sue parole.

Napoli, le parole di Oriali

Lele Oriali ha esordito dicendo: “De Bruyne? È una scelta tecnica, qualche partita fa è rimasto fuori Lobotka. A turno qualcuno potrà essere sacrificato”.

Su McTominay: “Deve giocare come sa, avere pazienza e non pensare di risolvere le partite da solo. È una questione di tempo, ritroveremo il vero Scott”.

Infine, sul modulo: “È un aspetto tattico memorizzato, non ci saranno difficoltà”.