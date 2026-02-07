Napoli, McTominay sostituito all’intervallo: problema muscolare alla coscia

Antonio Conte perde anche Scott McTominay. Lo scozzese ha accusato un fastidio alla coscia dopo il gol segnato

Antonio Conte perde anche Scott McTominay. Dopo aver segnato il gol del 2-1, lo scozzese ha accusato un fastidio alla caviglia. Il centrocampista si è avvicinato a bordocampo spruzzandosi del ghiaccio spray. Pochi minuti dopo, McTominay si è nuovamente avvicinato a Conte, lamentando un fastidio al flessore. L’allenatore, esasperato dall’ennesimo infortunio, ha reagito dicendo: “Tra un po’ gioco io”. Giovane ha preso il posto di McTominay nel secondo tempo.