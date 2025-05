Napoli-Genoa, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Conte e Vieira per Napoli-Genoa, match valido per la 36esima giornata di Serie A

La lotta Scudetto degli azzurri di Conte passa anche da qui: al Maradona è tutto pronto per Napoli-Genoa.

Lukaku e compagni si trovano al primo posto in classifica con 77 punti, alla pari dell’Inter che ha vinto nella sfida di giornata contro il Torino.

I rossoblù occupano momentaneamente la tredicesima posizione, a “sandwich” tra l’Udinese e il Cagliari.

Di seguito, le scelte di Conte e Vieira per il match di Serie A.

Come arrivano le due squadre

Il Napoli ha raccolto 13 punti nelle ultime 5 di Serie A, e si trova come detto al primo posto in campionato a pari punti con l’Inter di Inzaghi. La corsa Scudetto si accende: imperativo per Conte e i suoi non perdere punti preziosi.

Il Genoa ha da diverso tempo raggiunto l’aritmetica salvezza in campionato, salendo a quota 39 punti. I rossoblù sono però reduci da 3 sconfitte consecutive (rispettivamente contro Milan, Como e Lazio), e ci terranno a chiudere l’anno nel migliore dei modi cercando di risollevare il loro momento di forma.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Genoa

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte.

A disposizione: Contini, Scuffet, Gilmour, Neres, Okafor, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi

GENOA (3-4-2-1): Siegrist; Sabelli, Otoa, Vasquez; Ahanor, Frendrup, Masini, Norton-Cuffy; Messias, Vitinha; Pinamonti. Allenatore: Vieira.

A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, De Winter, Onana, Bani, Ekhator, Badelj, Kassa, Zanoli, Venturino