Napoli-Eintracht Frankfurt, le formazioni ufficiali
Napoli ed Eintracht Frankfurt stanno per scendere in campo nella quarta giornata di League Phase di Champions League.
Il Napoli proverà a mettersi alle spalle la brutta sconfitta di Eindhoven della scorsa giornata per dare una svolta alla classifica.
Anche la squadra tedesca arriva da una sonora sconfitta casalinga per 1-5 contro il Liverpool. I tedeschi attualmente hanno gli stessi punti della squadra di Antonio Conte.
Di seguito le scelte ufficiali di Conte e Toppmoller sui 22 titolari che scenderanno in campo.
Le formazioni ufficiali di Napoli-Francoforte
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Elmas, Hojlund, Politano. Allenatore: Antonio Conte
A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Neres, Olivera, Vergara, Beukema, Ambrosino, Lang
Eintracht Frankfurt (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Larsson, Chaibi, Brown; Bahoya, Gotze; Burkardt. Allenatore: Dino Toppmoller
A disposizione: Grahl, Kaua Santos, Amenda, Knauff, Skhiri, Wahi, Dahoud, Doan, Chandler, Buta, Batshuayi
Dove seguire la partita in tv e streaming
Napoli e Francoforte scenderanno in campo alle 18.45 presso lo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. Sarà possibile seguire la partita in tv in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253.
Per quanto riguarda lo streaming, sarà possibile seguire la partita sull’app di Skygo e sull’app di NOW.