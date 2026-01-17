Napoli, interesse per Fortini: la situazione
Il Napoli si è interessato a Niccolò Fortini, esterno della Fiorentina: le ultime
C’è anche il Napoli per Niccolò Fortini, esterno della Fiorentina che in questa prima parte di stagione è riuscito a mettersi in mostra in Serie A.
L’interesse degli azzurri è ovviamente legato alle uscite, dato che come stabilito qualche settimana fa i campioni d’Italia potranno effettuare operazioni di mercato solamente a saldo zero: qualora dovesse essere ceduto qualcuno, allora Manna potrebbe decidere di trattare con il club viola. Al contrario, invece, se ne potrebbe parlare in vista di giugno.
Il classe 2006 piace tanto anche alla Roma, che ha dalla sua il vantaggio di poter fare offerte anche a titolo definitivo, vista la possibilità di operare liberamente sul mercato.