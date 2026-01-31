Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali
Le scelte ufficiali di Conte e Vanoli per la sfida del Maradona, valida per la ventitreesima giornata di Serie A.
Il Napoli torna in campo in Serie A per dimenticare l’eliminazione dalla UEFA Champions League e recuperare terreno in campionato a Inter e Milan.
Gli azzurri, in Serie A, vengono dalla sconfitta per 3-0 a Torino contro la Juventus, decisa da David, Yildiz e Kostic.
Di fronte c’è la Fiorentina che dopo un buon momento è tornata a perdere nella sfida contro il Cagliari.
Di seguito le formazioni ufficiali.
Le formazioni ufficiali
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Fabbian, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli